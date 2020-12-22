根據韓國央行(BOK)周二最新數據，11月韓國生產者物價指數(PPI)與10月相較持平，因為畜牧和水產價格上漲，與農產品價格下跌相互抵銷所致。至於11月PPI與2019年同期相比，則是年減0.3%。

生產者物價指數的變動，有助於預測未來通貨膨脹走向，而韓國11月PPI為103.06，10月為103.01，兩者相較幾乎持平，也可做為韓國需求端尚處疲弱的參考。

韓國10月PPI是3個月以來首次下降，當時主要受農產品，畜牧和水產成本下降影響。至於11月份農產品價格，又較10月下降4.5%，而10月當時卻月減15%。

韓國央行表示，11月畜牧和水產價格，分別較10月上漲0.3%和1.6%。今年截至目前為止，韓國通脹壓力仍然很弱，主要是受到低油價和疫情雙重影響。雖然農產品價格有上漲跡象，10月份通膨指數也出現年增0.6%。但中期來看，仍遠低於韓國央行設定2%健康通脹目標。

今年從疫情爆發後，韓國在3月和5月大降利率，一共降了75個基點，也就是調降3碼後，11月至今韓國央行還是將主要利率鎖在0.5%韓國有史以來最低水位。

(時報資訊)