路透社報導，消息人士透露蘋果公司正在推進自動駕駛車技術的發展，並計畫在2024年生產一款可能採用自家突破性電池技術的客車。

受此消息打擊，特斯拉周一首日納入標普500指數股價大跌6.5%。蘋果股價上漲1.24%，收在128.23美元。

自2014年從零開始首度自行設計自動車以來，蘋果這個名為「Project Titan」的計畫進展地並不平順。蘋果曾在自行打造自動車的計畫上縮手，轉而專注於軟體方面的開發，並重新評估該計畫的目標。

曾在特斯拉工作的蘋果老將菲爾德（Doug Field），在2018年重回蘋果執掌該項目，並在2019年裁撤190名員工。知情人士表示，自此蘋果在該計畫上取得長足進步，現在該公司計畫為消費者打造一款車輛。

蘋果為大眾市場打造私家車的目標，與Alphabet旗下Waymo等競爭對手形成對比，Waymo著眼於無人駕駛計程車。

看過蘋果電池設計的第三方人士透露，蘋果的戰略核心是一款新的電池設計，可以「徹底」降低電池成本，並提升車輛的續航里程。

蘋果拒絕就其計畫或未來產品發表評論。

但即使是蘋果這樣財力雄厚的科技巨頭，製造汽車也將面臨供應鏈方面的挑戰。蘋果每年生產數以億計的電子產品，零組件來自世界各地，但從未製造過汽車。馬斯克的特斯拉用了17年的時間，才終於使製造電動車達到持續獲利的目標。「Project Titan」計畫內部人士表示：「如果地球上有一家公司擁有這樣做的資源，那可能就是蘋果，但它並不是手機。」

誰將為蘋果組裝其品牌汽車目前尚不得而知，但消息人士表示，他們預期蘋果將透過製造合作夥伴來打造自動車。

此外，消息人士表示，蘋果仍可能決定將其計畫範圍縮小到自動駕駛系統，與傳統汽車製造商生產的車輛進行整合，而非這個iPhone製造商銷售蘋果品牌汽車。消息人士並指出，受到這場大流行病影響，蘋果可能將自動車的投產推遲到2025年或之後。

此外，知情人士透露，蘋果已經決定向外部合作夥伴尋求該系統的重要組件，包括可協助自動車獲得道路3D視圖的光學雷達感測器。蘋果自動車可能配備多個光學雷達感測器，以掃描不同的距離。部分感測器可能來自蘋果內部開發的光學雷達單元。今年發布的iPhone 12 Pro與iPad Pro均採用光學雷達感測器。

路透社此前曾報導，蘋果已經與潛在的光學雷達供應商展開協商，但該公司也在自行研發此類感測器。

在汽車電池方面，消息人士表示，蘋果計畫採用獨特的「單電池」（monocell）設計，這意味著蘋果可以在電池內部填裝更多活性材料，進而增加汽車的續航里程。此外蘋果正在研究一種名為LFP或磷酸鐵鋰（lithium iron phosphate）的電池化學成分，這種化學成分本質上不太可能過熱，因此比其他類型的鋰離子電池安全。消息人士在談到蘋果的電池技術時表示：「這是下一個層級，就像你第一次看到iPhone一樣。」

一名知情人士透露，蘋果曾與麥格納國際公司（Magna International Inc.）就製造汽車進行協商，但由於蘋果後來計畫生變，導致協商告吹。麥格納尚未回應媒體置評請求。

(時報資訊)