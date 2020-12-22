「包中茶」真的中！新北市南強工商3年級學生蘇力安改良文山包種茶外包裝，把為考生研發的包種茶注入大學考試概念，以台灣考試文化重新包裝「包中茶」，設計作品從20餘國團隊中脫穎而出，獲得2020荷蘭國際餐飲挑戰賽觀光禮品設計金牌。

荷蘭國際餐飲挑戰賽在愛因荷芬舉辦多年，今年受疫情影響，首次採用線上參賽，仍有荷蘭、澳洲、台灣、緬甸、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南、印度、法國、美國等20個國家，535支隊伍參賽，競爭激烈。

盛產於新店地區的包種茶，茶園分布於海拔400公尺以上的山區，氣候終年溫潤涼爽，雪霧瀰漫、土壤肥沃，故所產的文山包種茶品質特佳。新店也是南強工商的所在地，觀光事業科3年級學生蘇力安的作品，即以文山包種茶為主題，這次為傳統茶葉禮盒外包裝注入創新概念，並結合華人千年科舉考試文化為基礎，為即將到來的大學考試季創作出切合時令的觀光禮品「包中茶」，以餐飲用小方巾取代傳統保麗龍材料填充禮盒內部的方式，為保持茶業香氣與品質外包裝也選用鋁盒包裝輔以密封玻璃瓶為主，符合現代人環保概念包裝，作品獲得大會金牌肯定。

同是觀光事業科3年級學生黃郁雅則以「黑糖飴」作品獲獎，黑糖飴以玻璃牛奶瓶搭配彩色彈珠包裝，呈現沖繩黑糖飴所要傳達的珍貴友情含意，獲得銅牌肯定。

(中時 )