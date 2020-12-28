立法院教育及文化委員會28日在立委萬美玲邀請下，到陽明高中考察桃園地區學校體育設施，並探討體育選手三級銜接問題。（蔡依珍攝）

桃園排球獨缺高中端，立委萬美玲28日會同教育部、國教署、體育署到陽明高中考察體育三級制，國中端殷切為小選手爭權益，高中端則透露銜接後的教育隱憂，萬認為教育局應該建立三級運動推動辦法，當國中端達成一定目標後就能提出申請，教育部也要協助完善設備和師資，力拼讓陽明高中成為三級運動推廣的示範學校。

桃園市福豐國中女子排球社團成軍4年，屢屢奪冠，今年「越級打怪」挑戰甲組，也在10隊中勇奪殿軍，不但球打得好、成績也都維持中上水準，但師長都感嘆桃園身為體育大市，卻是六都唯一高中端沒有排球校隊的直轄市，突顯排球三級銜接問題，立委萬美玲28日特別邀集相關單位探討。

萬美玲指出，學校針對體育活動有體育班和體育社團，教育部提供體育班很多資源，包括場地、師資、設備甚至出國比賽等，專業培訓有專門經費，但部分社團也有很好的表現，很多明星選手也來自社團，應該全面盤點媒合資源，尤其如何銜接，不能排擠到彼此的權益，她舉例，體育班勢必會長時間使用場地訓練，是否會壓縮現有學生下課或體育課場地使用時間，都該從長計議。

「不是給錢就能完成！」萬美玲不諱言，教育部有好的政策，但也要考量地方能否承接，給資源經費之餘也要傾聽地方心聲，強調三級銜接完了之後又會遇到四級銜接問題，應該建立制度，她點名教育局要有考察機制和輔導團隊，讓國中端知悉達到怎樣的優異表現後，該如何提出三級銜接的申請。

萬美玲也直言，三級是要國高、市高還是私高也是問題，舉例部分體育班學生上陽明可能覺得課業壓力過重，也有部分學生可直攻第一學府武陵，她認為不管如何，高中端的場地設備是否完善更是重點，否則空有選手和好的師資沒場地訓練也沒用。

「孩子升學問題，師長不用緊張！」萬美玲說，視察讓國中和高中端都充分表達訴求，強調是逗點不是句點，要求國中端和高中端周五前將認同不認同、想修正或問題未盡之處提出，讓三級銜接做更好，她也期許規範出爐後可以成為全國示範學校，未來任何運動的三級甚至四級銜接可以一體適用。

(中時 )