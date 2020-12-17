英國9歲女童阿杜季希戴布拉（Ella Adoo-Kissi-Debrah）2013年因嚴重氣喘發作喪命，驗屍官16日公布重新勘驗結果，判定女童身亡的其中一個死因為空氣汙染，為全球首例。

英國9歲女童阿杜季希戴布拉（Ella Adoo-Kissi-Debrah）2013年因嚴重氣喘發作喪命，驗屍官昨（16）日公布重新勘驗結果，判定導致阿杜季希戴布拉身亡的其中一個死因為空氣汙染，明確指出她暴露來源為交通排放，阿杜季希戴布拉也成為全球第一個死因被明確註記為「空汙」的死者。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿杜季希戴布拉生前居住在倫敦市東南邊的路宜申區（Lewisham），生命中最後幾年深受嚴重氣喘所苦，2013年2月15日，她的心跳突然停止跳動，醫生搶救無效後宣告死亡。

多年來阿杜季希戴布拉的母親羅莎蒙（Rosamund Adoo-Kissi-Debrah）持續為女兒的死因奔走，認為她死於空氣汙染，驗屍官於11月底重新進行勘驗，驗屍官巴洛（Philip Barlow）昨日公布調查2周的勘驗結果，列出阿杜季希戴布拉的死因為急性呼吸衰竭、嚴重氣喘、以及空氣汙染暴露，巴洛指出，阿杜季希戴布拉因「過度暴露在空汙環境中」，導致氣喘死亡，她也成為全球第一個死亡證明上，死因被註記為「空汙」的死者。

阿杜季希戴布拉一家居住的路宜申區，相當靠近倫敦最繁忙的交通南環路（South Circular Road），巴洛在報告中明確指出，空氣汙染是引發阿杜季希戴布拉氣喘發作、加重的重要原因，「在2010至2013年病情發作期間，她所暴露的二氧化氮及懸浮微粒濃度超過世界衛生組織標準，她主要暴露的來源是交通排放。」

調查報告也指出，阿杜季希戴布拉生前最後3年多次發作，並且送醫多達27次。

羅莎蒙說，2010年，阿杜季希戴布拉突然一陣猛咳，那是她首次送醫，為了緩解她的症狀，醫院不得不為她進行3天人工昏迷，當時她才6歲。2012年夏天，阿杜季希戴布拉被判定為「失能」，羅莎蒙必須要揹著她帶她出門，羅莎蒙說，每當女兒送醫時，「多數時候她幾乎都無法呼吸。」

她回憶女兒死亡前最後一刻，「那是緊急狀況，心臟驟停。」

(中時新聞網)