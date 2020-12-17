美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗需要在攝氏零下70度的低溫中保存，不過現在傳出太低溫的環境可能也不行，全美有數千劑疫苗因為運送過程的保存溫度太低，導致疫苗全數退回。

輝瑞新冠疫苗如何運送全美？

綜合路透社、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國聯邦政府正在加緊運送數百萬劑輝瑞疫苗至全美各地，不過領導政府「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苗計畫的陸軍上將柏納（Gustave Perna）16日表示，加州及阿拉巴馬州各分別有2盤疫苗在運送過程中發生「異常」，導致疫苗儲存在攝氏零下92度的環境中。

柏納指出，發現異常狀況後，已經立即將受影響的疫苗隔開、原封不動退回輝瑞公司。

目前尚不清楚疫苗儲存在過低溫度下會產生什麼影響，聯邦官員及輝瑞正在調查這起事件，以了解疫苗儲存在過低溫度中是否會影響疫苗安全及效力，柏納強調，「我們不想冒任何風險。」

輝瑞先前指出，疫苗必須儲存在攝氏零下70度的環境中，另根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），輝瑞疫苗可以在攝氏零下60至80度之間的環境中運送，每一盤最少可盛裝975劑疫苗，加州、阿拉巴馬州共有4盤疫苗出現異常，換句話說，一共有數千劑疫苗受到影響被退回。

美國聯邦政府於13日開始運送疫苗，預計本周將運送290萬劑疫苗，下周會再額外提供200萬劑疫苗。

(中時新聞網)