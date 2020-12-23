包括德國生技公司BioNTech在內的至少4家藥廠，相信自家研發的新冠肺炎疫苗能夠對抗在英國快速傳播的變種病毒，製藥廠正在進行測試，結果可望在數周內出爐。

BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）22日表示，他相信公司利用訊息核醣核酸（mRNA）技術研發的疫苗，仍能有效對抗變種新冠肺炎病毒。BioNTech與美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）合作研發疫苗，不到一年的時間就讓疫苗獲得主管機關批准。

此外，美國藥廠莫德納（Moderna）、德國生技公司CureVac，以及英國製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）亦認為，自家疫苗能夠對抗在英國引發混亂的變種新冠肺炎病毒威脅。

沙辛接受電話訪問時指出，就科學而言，疫苗誘發的免疫反應能夠對抗變種病毒的可能性非常高。公司需要約兩周的時間研究和蒐集資料，才能給予明確的答案。

沙辛表示，公司研發的疫苗包含超過1,270種胺基酸，但只有9種在變種病毒出現變異，換言之，99％的蛋白質仍然相同。

名為B.1.1.7的變種病毒傳染力可能增加70％，使得兒童染疫的風險上揚。

變種病毒為研發疫苗的藥廠帶來意外的挑戰，但mRNA的優勢之一是科學家能快速重新設計疫苗的遺傳物質，以符合變種蛋白質的遺傳物質，然而修改傳統疫苗則需要更多步驟。

輝瑞／BioNTech、莫德納與CureVac的疫苗皆採用mRNA技術，阿斯特捷利康的疫苗則採用較傳統的方式，利用一種在黑猩猩體內引起感冒的病毒研發而成。

在疫苗研發藥廠測試疫苗的同時，全球科學家則在評估變種病毒的危險性，該病毒在英國迅速傳播，掀起新一波旅遊禁令，造成與歐洲的貿易中斷，並引發進一步封城威脅。

(工商 )