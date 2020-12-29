英國爆發變種病毒、倫敦出現逃亡潮，胸腔暨重症醫師黃軒指出，在逃亡的過程中，更容易爆發疫情，因為大家群聚在一起，加上沒有戴口罩。在這種情況下，其實家裡才最安全，但人常因恐懼就想逃，但跑到不知道的地方，難道不會增加危險嗎。

黃軒日前在節目《新聞挖挖挖》上表示，英國爆發變種病毒後，倫敦出現逃亡潮，其實這與義大利之前的倫巴底大逃亡有個共同現象，那就是多數民眾在移動過程中，很少人會戴口罩、大家又群聚在一起，最終導致疫情爆發，讓人民陷入恐慌。因此像是這種時候，大家更應該要待在家裡，而不是隨著人群到處亂跑。

黃軒指出，假使新冠病毒變種之後，變得更容易傳播，外面應該是最危險的，而家裡才最安全，「結果你卻拋棄自己的家，跑去外面，你所不知道的地方，難道不會增加危險嗎？」所以這再次證實，人性的恐慌、恐懼，遠超過政府能給的安撫。

黃軒也說，其實英國封城14天的規定，只是要讓疫情趨緩下來，但是大家太過恐懼，就紛紛跑掉了，幾乎所有國家都是如此。而主持人鄭弘儀聽了也感嘆地說，人類常常不是被事物本身殺死，而是被恐懼殺死的。

(中時新聞網)