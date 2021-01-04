中醫大新竹附醫引進8K-HD全景寶石電腦斷層掃描儀，可在0.28秒完成心臟血管掃描。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院引進8K-HD全景寶石電腦斷層掃描儀，具有快速、精準、無痛、智慧診斷及超高空間解析度等5大特色，是目前非侵襲性檢查心臟血管的最佳利器，院長陳自諒指只要0.28秒就能完成心臟血管掃描，提供醫師最佳的診斷及治療。

陳自諒說，8K-HD全景寶石電腦斷層掃描儀能提供精準的鈣化分數與心臟血管阻塞狀況，無痛的智慧診斷及超高空間解析度，能有效評估心肌梗塞發生的風險。

副院長阮春榮說明8K-HD全景寶石電腦斷層相比於傳統電腦斷層，優勢在最高可降低患者82％的輻射劑量，精確分辨血管斑塊、結石、及腫瘤的成分，超高空間解析度更讓細到0.23mm末梢血管仍能清晰可見，提供醫師高診斷力的電腦斷層影像檢查。

哪些族群需要做8K-HD全景寶石電腦斷層掃描儀檢查？醫學影像科主任劉昌憲建議，懷疑血管構造先天異常，有冠狀動脈狹窄且有胸悶或胸痛，運動心電圖及抽血報告異常，接受過冠狀動脈繞道手術或心臟支架及心臟衰竭患者，可透過健檢或到心臟血管科做電腦斷層心臟檢查。

劉昌憲也提醒最近天氣溫差變化大，容易造成血管痙攣、斑塊剝落進而發生急性心肌梗塞，提醒高風險族群更要注意保暖，以防憾事發生。

(中時 )