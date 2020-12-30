寒潮大爆發！氣象局預計今晚至明晨（31日）將是這波寒流冷空氣最強的時候，中部以北僅剩6-8度，沿海空曠地區甚至下探5度，南部及東南部也僅剩下10度左右，呼籲民眾做好保暖措施。面對寒流來襲，已故醫師「俠醫」林杰樑團隊也在粉專貼出「15大抗寒須知」，針對飲食、禦寒，與居家安全提醒民眾平安度過低溫。

林杰樑團隊於臉書表示，寒流造成溫度驟變，很容易引發心血管疾病、氣喘、肺部疾病發作，呼籲民眾一定要注意保暖，避免天寒導致血壓、心臟血管等意外的發生。

【飲食方面】：

有心血管疾病或肝、腎疾病、痛風患者不宜喝火鍋湯。(示意圖／達志影像)

1、慢性疾病患者、心臟血管疾病患者、高血壓患者，務必按時服用藥物。

2、盡量吃少油、少鹽、少糖的飲食、以利控制血壓。

3、避免大吃大喝及情緒起伏過大 。

4、喝酒或吃全酒料理時，容易脫水務必補充足夠水份，吃完全酒料理也不要駕車。

5、吃全酒料理取暖，吃的時候血管會擴張感到溫暖，但是酒後加速熱能流失，所以吃完全酒料理時更需要確實保暖。

6、由於火鍋湯含高鈉、高油脂、高普林吃火鍋時不宜喝太多湯，有心血管疾病或肝、腎疾病、痛風患者不宜喝火鍋湯。

【保暖方面】：

7、半夜或早上起床先穿衣保暖並放慢動作。早上起床喝一杯溫水有助於預防腦部及心臟血管意外發生。

8、早起運動務必要注意保暖，最好不要一大早就外出運動以免溫度太低發生危險。

9、末梢肢體的保暖很重要，別忘了使用帽子、口罩、手套、襪子、圍巾保暖。（鞋、襪濕了要更換）

【居家安全方面】：

泡溫泉要注意溫度不要太高，不要泡太久，不宜冷熱交替太快。（圖／示意圖，達志影像）

10、使用電毯、電暖爐、暖暖包務必注意使用安全守則。

11、暖暖包不要直接放在棉被中，溫度會太高、也不要直接接觸皮膚易造成灼傷。

12、電毯睡前使用並控制在40度C以下，老人、小孩、糖尿病、植物人或是末梢感覺不良的病患要特別注意不要灼傷。

13、注意熱水器排煙管通暢，防止一氧化碳中毒。

14、泡溫泉更要注意安全，溫度不要太高，不要泡太久，不宜冷熱交替太快並注意保持通風。

15、酒後、空腹或飯後一小時內不要泡湯。

(中時新聞網)