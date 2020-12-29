◎英國變種病毒肆虐 華航明年1月斷航倫敦

英國變種新冠病毒肆虐，考量疫情狀況及機組員隔離措施，華航將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

◎超強寒流提早攻台 明上午8縣市急凍6度以下

超強寒流提前報到！原預估30日下午才會來襲，現已提前當日上午發威。氣象局今日下午15時32分發布低溫特報，明（30日)至1月1日受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，明日寒流迅速南下，8縣市上午起局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，其中連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

◎ 屏東混凝土車與汽機車擦撞 6人送醫

屏東縣消防局29日下午1時39分接獲民眾報案指稱，屏東市建國路與大溪路口、靠近高屏大橋涵洞附近，有一起預拌混凝土車與數台汽機車發生車禍，隨即派遣6車、18人前往救援，現場救出6名傷者送醫，正釐清事故原因。

◎高鐵推出「好旅包」 有住還送12小時租車

延續「搭高鐵・遊台灣」國民旅遊風潮，台灣高鐵強檔推出高鐵假期「租車住宿好旅包」2日自由行優惠方案。除與多家精選飯店合作，旅客訂購高鐵車票搭配入住一晚行程，可享平日住宿最低0元起的超值優惠外，更加碼贈送12小時格上租車。

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(中時新聞網)