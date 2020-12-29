2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，駐日美軍已開始接種疫苗，前線醫療工作者優先施打。

陸軍中尉史瑞福特（Stuart Thrift）向路透社證實，橫田空軍基地（Yokota Air Base）昨天開始啟動疫苗接種行動。軍方發言人今天透過臉書直播功能說，駐日美軍上週收到近8000劑疫苗。

負責疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的陸軍上將柏納（Gustave Perna）上週表示，美國政府和其夥伴將開始配送467萬劑莫德納（Moderna Inc）製造的COVID-19疫苗，以及輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的疫苗。

此外，駐韓美軍也開始接種第一劑疫苗。韓國疫情升溫，新增確診病例激增，首爾衛生官員通報過去24小時有40人不治，創下疫情爆發以來單日最高紀錄。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）官員說，已替部隊中的「第一線醫療和緊急應變單位」施打第一劑疫苗。目前駐韓美軍人數約2萬8500人。

駐韓美軍司令部上週在信中宣布相關計畫時說，接種疫苗為自願性，獲得配給後，也會提供軍事司令部其他人員施打。

駐韓美軍司令部昨天已將莫德納疫苗分發給駐韓美軍基地的3個軍醫設施。韓國是美國國防部初步分配疫苗計畫的4個海外地點之一。

韓國國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan）說，駐韓美軍司令部要求與國防部舉行正式會談，商討替在美軍設施工作的附編韓軍接種疫苗相關事宜。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1091229

(中央社)