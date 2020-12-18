【政新鮮】謝龍介氣瘋了模仿蘇貞昌 撂俚語怒罵「夭壽」

行政院長蘇貞昌日前用三倍券買漫畫送孫女，被發現打統編一事引發外界譁然，對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介在中時新聞網節目《政新鮮》直呼「夭壽喔！」，並引用台灣俚語「水蛇都撈起來吃，怎會鱔魚放你游過岸」，揶揄蘇養成公私不分的陋習，千萬別作秀作過頭，自曝其短。

謝龍介也提到，先前立委李貴敏質詢時都已經建議蘇，應該公布特別費支出情形來化解疑慮，但蘇竟回「燒更大的火不是好事」，謝龍介搖了搖頭，不以為意表示，老百姓都想要知道自己的納稅錢有沒有被政府亂花，而且特別費核銷都是有規定的，話說至此，謝龍介甚至模仿起蘇貞昌向他喊話，就公開發票以正視聽，證明自己的清白，並酸道：「沒關係啦，你那麼辛苦，我們的納稅錢照顧你家的小孫女，可以啦，我不反對，但漫畫看完不要的，拿來我家給我小孩看，二手的也可以，大家交換一下。」

謝龍介氣瘋了模仿蘇貞昌 撂俚語怒罵「夭壽」 (圖/廖映翔)

謝龍介更進一步指出，蘇貞昌近期之所以有這麼多爭議，是因為他心有點亂，本來今年五六月的時候，疫情控制得不錯，他和陳時中兩個人的滿意度一直爬，但爬上來就昏了頭，得意忘形，自認是「丞相，起風了」，起心動念想在2024年挑戰總統大位，所以就沒有專心在國家政務上，整天搞人事派系鬥爭，想盡辦法打壓異己控制媒體輿論。

(攝影剪輯/邱子軒、陳依仁)

(中時新聞網)