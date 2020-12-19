【高雄訊】高雄2021跨百光年活動，預計將吸引50萬以上人潮，為讓所有來高雄的民眾安心跨年，主辦單位將兼顧防疫與便民，呼籲配戴口罩，呼籲民眾務必遵守配合，共同維護彼此健康，邁向2021年。

滅火器戴高雄一百口罩提醒樂迷戴口罩參加跨百光年。(圖/高雄市政府提供)

時序入冬，跨年氣氛越來越濃，全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情仍未趨緩。主辦單位提醒，自本(12)月起臺灣已啟動「秋冬防疫專案」，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場域應佩戴口罩。即將登場的跨百光年系列活動，屬人潮聚集處，且多數民眾搭乘捷運、輕軌等大眾運輸工具前往，更須特別留意，除了期待的心，也要戴口罩出門！

2021高雄跨百光年追星必備！高市呼籲戴口罩入。(圖/高雄市政府提供)

高雄市政府表示，跨百光年活動為多舞台設計，而為配合國家防疫政策，高市府在規劃上將兼顧防疫與便民，呼籲民眾務必戴上口罩，以確保每一位參與者的健康。

2021高雄跨百光年追星必備！高市呼籲戴口罩入。(圖/高雄市政府提供)

跨百光年活動別出心裁，讓「戴口罩」也能成為眾人注目焦點，特別推出獨家設計「高雄一百口罩」，讓防疫也兼顧時尚。現在高雄駁二「高雄一百商品專賣店」每日皆有販售，12月24日起也可於輕軌C11真愛碼頭站出口小海豚賣店購買，更有線上通路可供選購：https://www.pinkoi.com/store/kaohsiung-100

2021高雄跨百光年追星必備！高市呼籲戴口罩入。(圖/高雄市政府提供)

高雄2021跨百光年系列活動，由愛河出海口旁的大元國際大樓的「百年視窗」揭開序幕，日前全台最大鏡球在愛河灣升空，為活動創造第一波高潮，宣告活動即將全面啟動，12月24日起，愛河灣周圍的陸域包括高雄流行音樂中心、苓雅區海邊路上領航及領袖大樓、愛河出海口旁的大元國際大樓及前鎮區新光路The One大樓等，將結合歷史、地景、科技、藝術、創意的時空展演，在老港口展現臺灣最強的軟實力；全台最大的平台船將變身為全台唯一的海上舞台，帶來11場精彩多元又跨界的表演。精彩節目一波接一波，千萬不要錯過！

(中時新聞網)