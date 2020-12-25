愛犬若是走失了，想要找回來的機會，可是非常的小。澳洲有一名女飼主，愛犬在3年前走丟，儘管她不斷的尋找，卻找不到愛犬的蹤跡，讓一家人情緒非常低落，沒想到近日卻成功與愛犬重逢，但有趣的是，愛犬被發現的地方，竟距離當初走失的位置距離800公里。

Milo's whereabouts for the past three years and how he travelled 800km are a mystery - but his delighted owner has a theory. 由 7NEWS Australia 發佈於 2020年12月24日 星期四

根據《7NEWS》報導，居住於凱恩斯（Cairns）的勞倫（Lauren Preece），養了一隻貴賓犬米洛（Milo），他們的關係非常好，直到2017年，勞倫在加拿大找到一份工作，因此便將米洛交給住在北部小鎮韋帕（Wipa）的父母照顧，至國外工作1個月後，米洛竟走失了，讓她感到非常痛心。

勞倫的父母多次外出尋找，但卻未發現米洛的蹤跡，勞倫表示「我們當時以為，米洛可能被澳洲野犬（dingo）抓走，畢竟牠只是一隻小型犬」，如今事隔3年，勞倫也不再懷抱希望，豈料她在今年的平安夜，凱恩斯一名獸醫致電給勞倫，表示米洛被人送至他的醫院，隨後發現牠身上有晶片便與她聯繫。

對於能找回來愛犬，勞倫不僅非常興奮，也感到難以置信，更直呼是「聖誕奇蹟」，但意外的是，米洛被找到的地方，距離走失地點距離約800公里，期間牠到底經歷了什麼，根本沒有人知道，勞倫表示「應該是有人把牠當寵物養，還替牠戴上領巾」，而歷經如此長的旅途，儘管米洛身形有些消瘦，但在主人的細心照顧下，應該很快就能恢復健康。