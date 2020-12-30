示意圖為路面結冰，實施夜間預警性封閉。（資料照 公路總局提供）

寒流報到，臉書「天氣風險公司」指出陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已近冰點，預估中午前後有機會開始降雪，持續至今天晚間。公路總局因應今天北部1000公尺以上高山道路易降雪結冰，將實施北橫公路台7線47K往宜蘭方向，下午2時起禁止無雪鏈車子通行，夜間9時預警性封路。

氣象局表示，今天下午過後到明天1、2千公尺山區到達0度以下，若在水氣配合下將有降雪機率，但提醒下半天起水氣有減少的趨勢，因此中午到晚間是賞雪的最佳時機。

「天氣風險公司」在臉書指出，現在陽明山的大屯山、桃園拉拉山、宜蘭太平山氣溫已經快達冰點，預估中午前後有機會降雪到今天晚間。

天氣風險公司提醒，今天白天持續降溫，至今晚、明天(31日)晨達到這波寒流最冷，北部與宜蘭下探7度、中部8度、南部9-12度、花東9-11度。沿海風浪則非常大，不要靠近海邊，富貴角浮標已量測到7.6米的驚人浪高。

因為寒流稍稍提早南下，也有提早減弱的趨勢，目前預報元旦白天氣溫會回升，但元旦晚間因為輻射冷卻的關係，中部以北仍有10度以下低溫。

公路總局表示，據氣象局資料評估，今起至元旦路面有4個路線結冰的機會高，為台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等。

目前台7線47K下巴陵到60K西村，預計在今天下午2時到晚上9時，禁止無雪鏈車子通行，視現場氣候狀況，不排除提前啟動管制通行措施。以及在晚上9時到明(31日)早6時預警性封路，確保行車安全。

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(中時新聞網)