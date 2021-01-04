花蓮市北濱外環道是市區通往花蓮港、美崙地區的聯外重要道路，因砂石車等重車通過頻繁，粉塵及砂石淤積道路及排水系統，花蓮市公所將進行一連5天的年度清洗維護與保養工作，自11日起上午8點至15日下午5點封閉外環道；而中山路地下道也將在22日晚上10點至23日清晨6點封閉，進行清洗工程。

北濱外環道是花蓮港務局為提升花蓮港南向對外運輸，解決砂石車行經附近路段產生噪音、空氣污染與行車安全等問題，耗資近3億元委託公路總局四區工程處代建，2009年開工於2012年正式啟用。外環道全長約1060公尺，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側銜接193縣道，上方配合周圍景觀也規劃綠樹植栽、景觀照明、觀景平台、遊憩步道等。

花蓮市公所已在沿線北濱外環道沿線豎立告示牌，告知封路養護訊息。（羅亦晽攝）

花蓮市長魏嘉賢表示，北濱外環道使用迄今雖有效解決砂石車行經北濱地區所產生的噪音、空氣汙染等問題，但掉落的砂石長期淤積在外環道排水設施，且排放廢氣更污染牆面，而市公所受縣府委託管養，每年農曆年前都會安排時段清洗養護外環道。

他說，北濱外環道將從11日上午8時開始封路，陸續執行清洗、養護等作業，市公所已在沿線豎立告示牌，預計一連5天封路檢修至15日下午5點，封路管制期間，禁止各種車輛進入，民眾可改道行駛北濱街或海濱街，但15噸以上貨車封路期間晚上8點至隔天早上8點前則禁行，須提前改道。

此外，北濱外環道封路期間，花蓮市公所也會同時進行隧道內消防、抽水機組設備，及全線標誌標線檢修等作業；而中山路地下道也將在22日晚上10點至23日清晨6點封閉，進行清洗工程。

(中時 )