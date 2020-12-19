大陸製新冠疫苗已進入三期臨床試驗的衝刺階段，目前僅提供第一線人員緊急施打，一般普通民眾接種新冠疫苗尚無確切時間表，要視疫苗研發的速度而定。

大陸國務院聯防聯控機制今天（19日）上午舉行重點人群新冠病毒疫苗接種工作發佈會。大陸國家衛生健康委疾控局負責人崔鋼表示，大陸目前接種的策略是按照「兩步走」方案，第一步是部分重點人群，第二步是老年人和有基礎疾病的相對感染以後危險性比較大的高危人群，最後是普通人群。

媒體關切，普通人群何時可以打上疫苗？大陸國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，從目前情況來看，大陸研發速度較快的疫苗已經獲得了三期臨床試驗中期需要的病例數，近期已經在滾動向大陸國家藥監局提供相關材料。

鄭忠偉表示，待數據揭盲後，一定會及時向社會公佈相關的數據，如果數據達到相應的標準，大陸國家藥監部門將會批准附條件上市或者上市，「屆時疫苗就會更快地普及，更快地提高產量，因為我們已經做好了大規模生產的準備。」

至於疫苗的價格，目前大陸部分地區的定價為一針人民幣200元，未來全大陸都會實施統一價格，或是可望降價？

鄭忠偉表示，疫苗價格必須遵循幾個原則，第一個是公共產品屬性的原則，既然是公共產品屬性，最終定價的依據就是成本；此外，疫苗價格隨著生產規模和使用規模擴大後會不一樣，隨著疫苗批准附條件上市後，會形成相應的價格機制。

(中時 )