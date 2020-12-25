英國政府周四指出，至今有超過60萬名英國公民已接踵了輝瑞/BioNTech疫苗。

英國衛生部周四公布一數據，從啟動疫苗接種的12月8日到12月20日，已有61萬6933名的公民接種了新冠疫苗。

英國為全球首個批准新冠疫苗使用的國家。英國至今總計已訂購4000萬劑輝瑞疫苗；衛生部長指出，預計年底前會先獲得數百萬劑疫苗。

目前英國有超過500個接種地點；疫苗優先分配給居家照護者、超過80歲老人，以及醫療護理工作人員。

英國製藥廠阿斯利康(AstraZeneca)在周三對英國醫藥監管單位提交了其新冠疫苗完整的資料數據；該管理局主管周四指出，將著手分析其提供的數據，將在儘可能地短時間內做出決定。

目前一新變種病毒從上周末開始被發現入侵英國，讓英國多數地區，特別是倫敦處於最嚴厲的管制。該具有「B.1.1.7」「血統」的病毒傳染力高出七成，與尋常新冠病毒不同，特別對兒童具傳染力，但也讓全球多個國家對英國關閉國界，或收緊對英國旅客的檢測要求。

(時報資訊)