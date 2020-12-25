亞翔(6139)今日參加證交所法說會，公司表示，對台灣市場展望樂觀，並發現供應鏈移轉帶動越南市場今年的業績增加，對越南的展望也樂觀，對中國大陸市場看法則是持平。

亞翔對台灣市場樂觀看待，主要看好公共工程、商業建築大樓，以及高科技廠房建案，包括半導體製造、生醫製藥與疫苗、資料中心、台商回流投資建廠。

大陸市場方面看法持平，旗下大陸主要公司包括蘇州亞翔集成、成都翔生，展望皆為持平。公司表示，蘇州亞翔集成目前市場聚焦於半導體行業與顯示幕行業，預計2021年潔淨室相關工程建設投入，相較2020年疫情階段，市場相對復甦。

另外，亞翔說明，關於武漢弘芯半導體工程專案，帳上有應收款項1600萬人民幣，已陸續償還。

越南市場則有新商機，亞翔指出，隨著台資及陸資電子廠來越南投資，目前以後段組裝廠為主，這些後段組裝廠的進駐，帶動了供應鏈的建廠需求，因此未來將有一波持續投資建廠的項目。

亞翔表示，109年1月至109年9月止，亞翔集團累計新簽約總金額為193.99億元，截至109年9月30日尚未施工工程合約餘額473.74億元。另外，截至109年9月30日已簽約尚未完工之工程合約達1,388.18億元。

亞翔今年前三季營收93.84億元，年減率約17.1%；毛利率6.23%，營業淨損3765萬元，業外淨利3.31億元；歸屬於母公司業主淨利2.73億元，年減約37.9%，每股淨利1.21元。今年1~11月營收122.96億元，年減15.7%。

亞翔集團主要公司包括亞翔、榮工工程、亞翔系統集成科技(蘇州)、成都翔生實業有限公司，主要從事土建與機電工程。亞翔以超過42年的工程經驗，逐步擴展產業範圍，包括建設工程、光電製造廠、半導體製造廠、醫療院所、生化製藥、商業大樓、住宅大樓、化工廠、太陽能材料製造廠、太陽能發電廠、節能改善等。以2019年營收165.92億元來看，台灣地區占營收比重為51.4%，中國地區占47%。以產業別看，半導體占37.91%，公共建設占整體營收36.85%。

(時報資訊)