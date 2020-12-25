在歐洲變種病毒據信傳染力更強、讓人平添恐懼之際，3個拉丁美洲國家今天開始大規模接種疫苗。

墨西哥和智利的前線醫護人員是兩國首批接種2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，而哥斯大黎加也展開他們的接種計畫，該國總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）宣稱「這可能終結疫情的開始」。

但全球認為疫情將緩的樂觀消退，因為高傳染力的變種病毒在英國率先被發現，中國、巴西如今也因此加入其他50多國政府的行列，禁止來自英國的航班入境或是限制往返班機。

在法國運送1萬組採檢套件過去、讓欲跨海過關（英法海底隧道）的司機先行篩檢之際，數千輛卡車現在還卡在英國一處主要港口。

儘管英國首相強生（Boris Johnson）宣稱變種病毒的傳染力增70%，英國政府表示，英、法兩國間的海、陸交通，在耶誕節期間保持開放。

墨西哥訂購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的疫苗第一批3000劑從比利時送達後，展開大規模接種計畫，並且透過電視轉播。

墨西哥染疫死亡的人數超過12萬，僅次於美國、巴西、印度，是全球第4多的國家。

在智利，一名46歲的護理師，在總統皮涅拉（Sebastian Pinera）的見證下，成為全國首位接種疫苗的人。

一名住在養老院的91歲長者，則是哥斯大黎加第1位注射疫苗的人。

在此同時，載送疫苗的專機從莫斯科起飛後，今天抵達阿根廷，讓阿根廷收到第一批30萬劑俄羅斯製的「「衛星-V」（Sputnik V）疫苗。

阿根廷是第一個批准使用俄羅斯製疫苗的拉丁美洲國家。

先前有批評指「衛星-V」疫苗尚未經過大規模臨床試驗就被拿來使用，阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）因此信誓旦旦表示，他要當第一個接種的人，以證明該疫苗可靠。

(中央社)