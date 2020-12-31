英國變種病毒侵台，跨年3天連假來臨，新北市長侯友宜今下午緊急召開防疫會議，除了宣布啟動「人潮儀表板」管控各景點出遊人潮外，教育局也做好線上教學、雲端行政的準備；侯友宜強調，英國變種病毒不是第2波攻擊，而是在台灣防疫能量還不足時，又來新的一波海嘯型攻擊，「新北市全面進入備戰狀態，每區、每個防疫單位都要做到位。」

侯友宜說，英國變種病毒具有快速的傳播力，單日新增5萬3000多例，確診個案中有60％是新型病毒，比例很高，可見全球疫情不斷在轉變，這不是第2波攻擊，而是在台灣防疫能量還不足時，又來一波海嘯型攻擊，「日本、香港等各國都在面臨新的挑戰，台灣不可能免除。」

觀旅局長張其強表示，耶誕城昨晚提前閉城，各縣市跨年晚會也取消民眾進場，預估隨著天氣回溫，明天一早各出遊景點將湧入遊客，新北市啟動「人潮儀表板」，風景特定區限定每2平方尺1人，顯示「停車場已滿」等資訊，只要人潮爆滿，就會調整為「不建議前往」，更錄製國台語錄音帶，每15分鐘播放1次，宣導防疫作為。

教育局長張明文說，新北各校12月23號宣布，取消或延期所有非必要的集會活動，透過聯絡簿提醒連假期間避免群聚活動，確保師生健康安全，開學後各校會落實防疫教育，目前也做好線上教學、雲端行政的準備工作。

侯友宜最後強調，防疫要全台灣攜手同心，並非單一縣市能守住，希望中央地方攜手並肩作戰。

(中時 )