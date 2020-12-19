《每日郵報》18日報導，美國聯合航空14日發生1名帶有「明顯新冠肺炎症狀」的乘客，卻搭上自奧蘭多飛往洛杉磯的591航班班機，最後還命喪班機之上。消息曝光後，乘客痛批美聯航不落實體溫檢查，讓有明顯症狀的旅客登機；聯航則表示正追蹤同機179名乘客，機組員也全數隔離觀察中。

這名男性乘客成功登機後，隨即因身體不適而呼叫緊急醫療援助，而班機也臨時改降路易斯安那州紐奧良。當機上的醫務人員對其實施心肺復甦術時，其妻子大呼「他過去1週出現喪失味覺與嗅覺的症狀，可能罹患新冠肺炎」。在救援近1個小時後，醫療人員宣布該男子死亡。

聯航聲明稿表示，該名男子在登機前填寫健康調查表時，謊稱沒有經醫生確診新冠肺炎與任何症狀，故公司讓其登機。此外，救護人員告知死因是心臟停止，而非新冠肺炎。因此，聯航沒有更換飛機，而是讓乘客選擇搭乘原航班，或是稍晚航班前往洛杉磯。

不過，幾近「幹話」的聲明稿卻讓乘客理智線斷裂；憤怒的乘客痛批，在班機上時就看到該名男子呼吸困難、發抖冒汗，聯航卻讓其登機。隨著男子逝世、班機緊急降落於紐奧良，聯航甚至沒更換飛機，而是讓乘客坐等數小時，讓工作人員清除血漬、病毒。「這是你們處理他人健康與安全的方式？」

The man behind me on this flight. DIED. OF COVID. MIDFLIGHT.



I have so many questions. — Jo LaFlame (@jobreauxx) December 15, 2020

至於聯航宣稱男子死於心臟病，該乘客則形容「極其可笑」；「沒有任何人聽到公司表示是因為心臟停止跳動而臨時改降紐澳良。每個人都因為乘客妻子的大呼他有新冠肺炎的症狀1個多星期，而知道這與新冠肺炎有關。心臟病只是為了掩飾他們處理不佳的事實」。

Some guy literally died on my plane coming back from Disneyworld, nurse who worked on him during the flight trying to revive him said it was covid related. Family got on the flight with him showing major covid symptoms..and we didn’t change planes even after he passed.. — Shay (@shaylabobmonsta) December 15, 2020

另有乘客在推特上譴責，聯航為何不在登機前測量體溫？男子家人為何不帶他去醫院而是搭飛機？「我看到那位男子呼吸困難，我還和他妻子眼神交流。當我看著她時，她低下了頭。醫療團隊搶救近1小時，他家人在哭，全部人都嚇壞。急救過程還嘴對嘴……」。

(中時新聞網)