蘇偉碩得知酈英傑中文造詣很好，又相當喜歡書法創作，因此特別請書法大師揮毫「台美友好，無萊盡歡」墨寶，將致贈給酈英傑當作見面禮。（蘇偉碩提供／洪浩軒高雄傳真）

長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩遭「查水表」事件引發各界關注，原定蘇偉碩25日將赴警局接受問訊，但20日檢方突然致電警方，告知暫時取消約談，未來檢察官將再視案情決定是否傳喚蘇到案，警方也證實此事。

蘇偉碩曾多次在網路社群發表反萊豬言論，遭衛福部向警政署告發其行為違反食品衛生管理法，隨後交由高市警三民第二分局辦理，經分局向蘇偉碩發出約談通知書並訂於25日到案說明，引起社會各界關注，三民二分局為了免爭議，在17日報請高雄地檢署指揮偵辦，如今檢方指示暫時取消約談。

承辦檢察官認為，此案既然已經交由檢方接手偵辦，是否傳喚或傳喚的時間、方式，應該由檢察官加以決定，所以先請警方取消原先的約談，他們將會先調閱相關證據及文獻資料等等，再由承辦檢察官視案情需要決定未來是否傳喚蘇偉碩到案。

高市警三民二分局長黃文哲表示，警方20日早上接到檢察官來電，告知他們暫時取消原定25日傳蘇偉碩到案約談一事，因為此案已由高雄地檢署接手偵辦，後續約談的時間、地點、方式，都將待檢察官指示，再進行下一步動作。

蘇偉碩表示，事情繞了一大圈，還是回到地檢署，衛福部一開始就該交由地檢署偵辦，讓有法律專業的單位認定是否有違法知情，但他們卻指示警方處理，把事情搞的那麼複雜，真的是無聊又無良，因為此事讓大家忙裡忙外，也為警方受到的委屈感到不捨。

此外，蘇偉碩21日將特地北上美國在台協會辦事處，舉辦「民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會」，主要是想邀請美國在台協會處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險進行台美民間科學對話會，更準備一份書法墨寶，準備送給酈英傑當作見面禮，表達他的誠意。

蘇偉碩表示，他認為藉由與美國專業學者進行對話，針對萊豬相關議題進行意見交流，比起國內各說各話的政治口水戰有幫助許多，也可以展現真正的台美友好，所以他將赴美國在台協會遞出邀請函，呼籲針對萊克多巴胺健康風險進行台美民間科學對話會。

蘇偉碩得知酈英傑中文造詣很好，又相當喜歡書法創作，因此他特別請書法大師為他揮毫「台美友好，無萊盡歡」墨寶，將致贈給酈英傑當作見面禮表達他們的心意，詩詞內容「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿。」則是由蘇偉碩親自發想，大師再進一步修改完成。

(中時 )