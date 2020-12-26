50歲蘇姓男子不滿22歲越南籍黃姓按摩女隱匿已婚身分，今年2月17日竟前往黃女任職的蘆洲某處養生館縱火，活活燒死黃女後，蘇男數次變裝、設立斷點躲避追緝，逃逸5天才落網。案經檢方偵結後，將蘇男依殺人罪嫌起訴，全案審理中。

檢警調查，蘇男先前在蘆洲中華街某養生館認識代號為16號的黃女，因黃女面容姣好，蘇多次指名她服務，雙方互有好感，曾在樹林區套房同居半個月。蘇男供稱，今年1月間無意得知黃女已婚，他不斷質問對方：「妳結婚了怎麼不說？」雙方爆發爭執，後蘇男又發現其皮包內的 1萬5000元不翼而飛，氣得衝到黃女家質問，兩人因肢體衝突鬧上警局，互控妨害自由、傷害、竊盜等罪嫌。

檢警調查，案發前一晚，蘇男到新莊買汽油，2月17日凌晨3時許，他跑到養生館，進店後劈頭大喊「找16號！」，還朝櫃台潑灑汽油作勢點火，隨後硬闖入內，朝黃女身上潑灑汽油後持打火機點燃，黃女頓時身陷火海，被活活燒成焦屍。

蘇男犯案後丟棄手機，多次變裝、變換交通工具，前往人群較多的場所躲避查緝，最後到桃園中壢友人住處閉門躲藏5天，而吃飯、日用品全由朋友買回。蘆洲警方會同中壢警方連日追查，21日確定蘇嫌藏身某公寓，到場埋伏，見他現身上前逮人。協助藏匿的友人則辯稱不知蘇嫌犯行。新北地檢署經過2個月偵辦，將蘇嫌依殺人罪嫌起訴，目前還在法院審理當中。

(中時新聞網)