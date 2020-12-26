新店區中興路三段一處彩券行遭縱火。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新北市新店區中興路三段一處彩券行，今年1月28日林姓男子懷疑姐姐像父親說他壞話，竟不顧73歲母親及37歲的姊姊還在店內，持汽油縱火燒毀彩券行，母親逃生不及，救出時已失去生命跡象，送醫不治，姊姊則燒成重傷。警方1月29日凌晨在北市西門町某飯店前，逮到剛從網咖玩累要入住的林嫌。

警方調查，在自家彩券行工作的林男，長期精神狀況不穩定，經常與家人為了生活瑣事爭吵，亦曾對父親潑汽油，揚言要同歸於盡。案發前晚6時許，林懷疑姊姊向父親說他壞話，與姊姊發生口角，林隨後氣憤地騎車到加油站買汽油，再載著1桶汽油返家，進門即朝姊姊潑灑，並以打火機引燃。

姊姊身上著火，驚慌往屋後逃跑，急向父親求助，林則在縱火後，徒步逃離；火勢竄燒迅速，警消獲報到場時，公寓前方加蓋的鐵皮屋已冒出火舌，還延燒隔壁洗車場，林男的母親、姐姐被救出後送醫急救，但林母仍傷重死亡，林姊全身也受嚴重灼傷。

新店警分局獲報後，調閱監視器畫面發現林男先到大賣場買外套和拖鞋，隨後搭捷運到北市西門町，再帶著啤酒進入萬華區某網咖，約半小時後離開，進入中華路某旅館投宿。

警方確認林藏匿處所，1月29日凌晨3時許趕抵旅館逮人，他坦承因不滿姊姊說他壞話，縱火洩憤，本案目前仍在審理當中。

(中時新聞網)