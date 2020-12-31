新北市議員陳錦錠、中和區景本里長張林秀麗接獲民眾陳情，「耕莘醫院接駁車站牌」位於中和區景新街395號轉角處，易造成汽機車右轉時與公車爭道及阻礙視線，影響行車安全，陳錦錠立即邀集相關單位會勘，將「耕莘醫院接駁車站牌」合併至景新街站牌，提升行車安全。

陳錦錠說，「耕莘醫院接駁車站牌」原本位置容易造成公車爭道、車流壅塞的狀況，會勘後決議將站牌合併至景新街站牌，不僅更方便民眾搭乘需求，同時提升行車安全，也可避免上下班尖峰時間壅塞堵車。

(中時 )