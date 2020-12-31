遷移接駁車站牌 避免交通壅塞提升行車安全 19:162020/12/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員陳錦錠、中和區景本里長張林秀麗建議將「耕莘醫院接駁車站牌」合併至景新街站牌，提升行車安全。（陳錦錠服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員陳錦錠、中和區景本里長張林秀麗接獲民眾陳情，「耕莘醫院接駁車站牌」位於中和區景新街395號轉角處，易造成汽機車右轉時與公車爭道及阻礙視線，影響行車安全，陳錦錠立即邀集相關單位會勘，將「耕莘醫院接駁車站牌」合併至景新街站牌，提升行車安全。 陳錦錠說，「耕莘醫院接駁車站牌」原本位置容易造成公車爭道、車流壅塞的狀況，會勘後決議將站牌合併至景新街站牌，不僅更方便民眾搭乘需求，同時提升行車安全，也可避免上下班尖峰時間壅塞堵車。 板橋警強力大執法 防制酒駕肇事 連假石碇坪林南向匝道管制 新店警籲善用替代道路 (中時 ) #站牌 #接駁車 #行車安全 #陳錦錠 #耕莘醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多縣市跨年改線上 台鐵加班車減12班 17:082020/12/31 生活 遊園車撞樹 動物園加強駕訓管理 04:102020/12/31 地方新聞 追瑞雪 熱門景點愈冷人愈多 04:102020/12/31 生活新聞 花蓮警製行車路線懶人包 應戰元旦爆量車流 12:122020/12/31 寶島 山區降雪機率降低 4省道解除封路 10:522020/12/31 生活 歸仁警與國道警 攜手紓解塞車窘境 18:062020/12/31 寶島 各地跨年活動取消 林佳龍：重新調整疏運計畫 15:182020/12/31 生活 瘋跨年國道車潮紫爆 國5恐狂塞到深夜24時 19:252020/12/31 生活 2021元旦連假出遊 國道＆台九線好走時段攻略 11:002020/12/31 生活 假日出遊保障更多！富邦產險推「假日或國道增額保障附加條款」 13:502020/12/31 財經 北市逆風照辦跨年活動 管制區人數對砍減至4萬人 11:362020/12/31 生活 生活熱門新聞 北市為何堅持現場跨年原因曝光 因陳時中對黃珊珊吐一句話 - 生活 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 寒流最冷6度為何這麼恐慌？他不解發問 網點台灣在地關鍵 - 生活 離婚後財產不必再均分 民法修正案立院三讀通過改依貢獻度 - 生活 2021跨年煙火哪裡看最好？全台10大人氣夯點總整理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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