長榮女大生被擄路段，遭學生指控路燈長期不亮，相當危險。（曹婷婷攝）

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月28日晚間從學校回宿舍途中，遭28歲男子梁育誌用童軍繩套頸勒昏，塞進後車廂，一路在台南、高雄繞行逾200公里，梁男發現鍾女無氣息，竟兩度停車以手指「冒犯」鍾女屍體，冷血伴屍19小時後，將鍾女棄屍高市阿蓮區大崗山產業道路旁 ，警方隔日在梁男住處逮人並尋獲遺體，偵破這起駭人聽聞的隨機殺人棄屍案。

這起隨機擄走且勒斃女大生案震驚台灣、馬來西亞，梁落網時神情慌張，兩度謊稱沒擄人，直到警方在其座車採集到血跡反應，才鬆口坦承「我把人勒死」。檢警複驗鍾女遺體，發現鍾女頸部遭繩索緊勒，口鼻並遭壓迫出血。

鍾女是在10月28日晚間8點多從學校打工完，獨自走在台鐵沙崙支線高架橋 下要返回距學校1公里的宿舍，走出學校才300公尺就遭梁男擄走。室友當晚11點不見她人影，先上網po文協尋，29日早上9點向警方報案後，歸仁警方下午3點在鍾女失蹤處排水溝找到她1隻白鞋，經調閱監視器畫面並過濾車輛，掌握梁育誌涉重嫌。

警方10月29日晚間9時在梁嫌位於阿蓮區的住處逮獲，外表斯文的梁嫌，對員警詢問是否到過長榮大學？兩度狡詐否認，後坦承有去，卻謊稱當時想拉一名女大生上車，因對方跑走他就離開。

鑑識人員在梁男車上找到一袋新內衣褲，他改口辯稱有載一女大生上車，但到長榮大學附近就趕她下車，隨後警方在後車廂採集到血跡反應，梁嫌見騙不下去，坦承將鍾女棄屍距住家10分鐘車程的大岡山。

專案小組隨後在大崗山產業道路旁尋獲鍾女遺體，脖子上還勒著一條童軍繩，且只穿內衣、內褲被褪下。梁供稱，勒死鍾女後，開車載屍在台南、高雄來回繞行逾200公里，也坦承9月底在同路段曾找一女大生下手，當時徒手掩住對方口鼻後，女大生就尖叫逃跑，才 從家裡帶童軍繩犯案。

警方從車辨系統研判，梁嫌犯案後先回阿蓮，接著從國一岡山交流道北上，接著下歸仁轉國三下善化，又南下關廟服務區停留約1小時，最後回歸仁案發現場附近，研判在找棄屍地。至於停下途中做什麼，梁嫌坦言19小時中，曾以手指、嘴巴侵犯遺體，29日凌晨3時還運屍加油，搶走鍾女手機抵押800元油資，冷靜程度讓人髮指。

死者家屬回到馬國後，隔海拿著蔡英文總統致意道歉信，舉行國際記者會要求國賠、並對凶嫌梁育誌處極刑，否則將以馬國司法程序爭取引渡。

(中時新聞網)