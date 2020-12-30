2020年度十大熱門台股榜。（資料來源：Yahoo奇摩股市App）

2020年第四季十大爆紅台股榜。（資料來源：Yahoo奇摩股市App）

Yahoo奇摩股市App公布五大財經榜單，包括第4季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，以及2020年度「十大熱門台股榜」、「十大熱門ETF榜」、「十大熱門財經事件榜」。年底因疫情趨動和電商旺季，陽明、華航、長榮海運三大運輸股擠進爆紅榜；2020年度熱門台股榜再度由電子股霸榜，「護國神山」台積電業績噴發奪冠，擠下蟬聯兩年寶座的鴻海；ETF部分則由元大高股息0056穩坐冠軍榜。

據Yahoo奇摩股市App統計，第4季「十大爆紅台股榜」與前三季明顯不同的是，「運輸類股」拿下三席，其中營運一度陷入困境的陽明鹹魚翻身榮登榜首，排名第三的華航為疫情肆虐下全球少數獲利的航空公司，另第九名的長榮也受惠航運業火爆，創下掛牌30年來歷史新高。推測來自新冠肺炎衝擊加上「黑五」、「雙十一」、「雙十二」等年末電商旺季讓貨運需求大增。

其他上榜的第4季熱門股，還有華邦電、同致、中興電、漢磊、國碩、中鋼及日月光投控，遍及報價翻漲的記憶體大廠、鋼鐵及景氣反彈的車電股等。

至於2020年度熱門榜單，再度由電子股霸榜，「護國神山」台積電業績噴發奪冠，擠下蟬聯兩年首位的鴻海；另，被動元件兩大龍頭國巨、華新科第三、十名，隨著宅經濟、遠距商機的增長，全球消費性電子需求回春，帶動面板股備受投資人關注，推動面板雙處的群創、友達，分別排名第七、九名；其他入榜的還有，旺宏排名第五，因編碼型快閃記憶體後市看俏，股價持續攀高；排名第六的欣興明年業績持續看漲；以及排名第八的台灣IC設計龍頭聯發科，全年營收可望突破100億美元。

在ETF部分，第4季五大熱門股榜單，分別為0056、富邦VIX（00677U）、元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）及國泰永續高股息（00878）。從小資族「存股」和台股頻創新高的避險」心態，看出ETF的最新投資趨勢。

而年度ETF熱門榜，同樣由高配息的0056拿下，緊追在後是油價崩跌、淨值下探而下市的元大S&P元油正2，0050和富邦VIX分別排第三、第四，同樣受油市波動而吸睛的元大S&P石油（00642U）排第五。

2020年度十大熱門ETF榜。（資料來源：Yahoo奇摩股市App）

(中時新聞網)