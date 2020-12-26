陳零九近來接下新代言洗髮沐浴精產品，據悉此代言價碼上百萬元，他手上還有電玩遊戲等代言，加上他與邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩等人，因狼人殺爆紅，5人組成「五堅情」人氣頗旺，也擁代言遊戲、手機等，陳零九目前擁有5個代言，粗估吸金破千萬元，荷包滿滿。

陳零九日前推出新歌〈走心〉、〈千年以後〉MV裡恰巧都有濕頭造型，他濕漉漉頭髮加上深邃的眼睛，引來許多粉絲熱論，聊到頭髮保養，他表示髮質油性、偏粗，因為經常染燙做造型，髮質是容易受損的，頭皮也容易過敏。

身為藝人長期頭髮做造型，會擔心禿頭危機？陳零九坦言會恐懼，「好險目前沒有這個問題，洗頭髮時，一定要沖洗乾淨才能達到清潔。」提及他會觀察另一半的頭髮，認為這是該注意的細節，女方髮香味、不要太毛躁都很重要。

陳零九年底工作滿檔，跨年在台中、桃園演出，當天無法與女友一起慶祝，他說：「最近沒時間約會，跨年夜在工作中度過，但我們平時有空檔會在家一起打電動，所以很Ok。」

他不為疫情影響，今年事業大豐收，上半年透過直播開唱、網路與粉絲互動，下半年在音樂、商演等都有亮眼成績。陳零九與邱鋒澤日前宣布以「九澤CP」雙人組將在明年5月8日於北流舉辦「九澤CP第四象限演唱會」，陳零九也許下新年新希望登上小巨蛋嗨唱，「謝謝大家有機會讓我們這樣發展，希望可以上台北小巨蛋演出給大家看。」

(中時 )