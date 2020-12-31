109學年HBL高中籃球甲級聯賽高雄區賽程今天持續熱戰，在2020年最後一天，尋求2連霸的淡水商工，今天持續強勢發揮，84比47輕取苗栗高商，取得2連勝。

雖然淡商以37分之差大勝，不過教練陳美莉不滿意球員第3節鬆懈下來，被對手單節拿了20分，「今天苗商全場47分，但第3節就投進20分，甚至昨天對輔仁高中也是第3節被拿20分，其他三節則是得分個位數，但這個不是理由，我們還要把本分做得更好。」

淡商高商隊長前鋒郭虹廷，繼昨天單場35分之後，今天再繳23分佳績，並有6籃板、4阻攻，不過罰球上9罰5中，讓教練陳美莉直呼不行，因為屬於國泰女籃體系的淡商，跟大隊一樣有著罰球命中率必須有9成水準的能力，球隊練習時曾連續73罰命中的郭虹廷今天卻錯失了4記罰球，得請全隊喝養樂多，讓她笑說：「第二場就破功了。」

老家在高雄的郭虹廷，是第三年「回家比賽」，她期許自己可以打好每一場球，也會努力朝自己設定的單場20分、15籃板努力，此外也努力加強外線投射能力，想用更多方法幫助球隊。

(中時 )