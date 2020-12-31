政府開放萊豬進口明天正式生效，對各縣市萊豬自治條例牴觸中央，行政院下午以3大理由宣布「一致性規定」，凡定食安自治條例訂有乙型瘦體素(萊克多巴胺)零檢出規定者，原訂者函告無效，新訂者不予核定。政務委員羅秉成提醒，莫視中央或法律為無物，否則公務員送懲戒，一切依法執行。對於唯一可能反制的萊豬公投，羅秉成則說，不做猜測性回應。

政院下午舉行記者會，由政務委員羅秉成、行政院祕書長李孟諺及衛福部長陳時中共同出席，但全場以羅秉成說明為主。

政院駁萊豬自治條例(政院提供)

政院昨匯整17縣市報院的自治條例，政務委員羅秉成說，在自治條例上，食安標準要一致，但17縣市，只有一個字「亂」，其中3個亂象，包括規範標的不同、行為態樣不同、法律效果不同。有些縣市只禁萊豬、有些縣市不僅禁豬也禁牛、有些縣市全部禁、做法不同莫所是從。另外，有些縣市只禁販賣，有些縣市還禁使用、有些還禁製造、運輸、貯存、不可作為贈品，公開陳列、輸入輸出。其三，有些縣市有禁但無罰則，有些有禁但有罰則，若未用一致性方式處理，業者難以遵循。

羅秉成並直接宣布結論，也就是相關食安自治條例凡是定有零檢出規定者，因違反憲法且牴觸中央法規，自明天，也就是2021年1月1日起，原訂者函告無效，新訂者不予核定。3大理由是，「不合法、不合理、不可行」。

在不合法部分，羅秉成說，政院審查基準是基於法律統一性，下位法不可牴觸上位法，地方法不可牴觸中央法，其次是全國的一致性，國內食安標準要一致，對外的經貿政策也要一致，地方制度法規定，自治條例與憲法、法律或基於法律授權的法規或上級自治團體自治條例牴觸者無效。

羅秉成也說，有些自治條例還恣意限制憲法保障人民的自由權利，9月17日中央政府已定出安全標準了，在安全標準以內了，既然已是安全了，地方仍要處罰是「不合理」的。有些縣市政府連已在台灣8年的萊牛也禁止，8年來業者及消費者都有這樣的權利，忽然一併禁止，地方自治權會不會太無限上綱。

他也說，有些地方政府禁販賣運輸貯存，以運輸為例，要從甲地運到丙地，途經乙地，若乙地政府禁運輸貯存包裝，這樣就違法了，可想見甚至要設攔檢點，要耗費多少人力，這也「不可行」。

羅秉成表示，政院及衛福部今天會同步採取行動，其中台中市、台南市、基隆市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣等6縣市原訂有自治條例者，將「函告無效」；而台北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、台東縣等5縣市原訂及新訂自治條例將「函告無效不予核定」；此外，針對新北市、高雄市、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣等5縣市新訂自治條例部分，將「不予核定」。此外，目前尚未函報行政院或衛福部者，還有台南市、宜蘭縣、南投縣、屏東縣及嘉義縣。而自治條例為新訂尚需研處者則有金門縣。

羅秉成也警告。不要為難地方公務員，如果要去查緝處罰的話，是要送懲戒的，千萬不要這樣做，如果對中央函告無效或不予核定，在法律設計下有救濟方法，不要視中央為無物，若視法律為無物率予辦理，就依法執行。

至於外界關切若萊豬公投效力在憲法位階上是否導致行政命令改變？羅秉成則說，他不做猜測性的回答，因為公投是否能連署成案還在未定之數，公投是什麼樣的命題，會發生什麼樣的效力，現在回答言之過早。

(中時 )