行政院長蘇貞昌今(6)日與行政院秘書長李孟諺、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲一起品嘗台灣豬國民美食，蘇貞昌強調台灣豬會像松阪豬、神戶牛一樣，會更受歡迎。對此，新北市議員葉元之忍不住在臉書吐槽，松阪豬的「松阪」不是地名，是部位。

葉元之在臉書上忍不住吐槽蘇貞昌今日的發言，表示民進黨為了護航萊豬幹話齊發，他真的是看傻了眼，蘇貞昌為了推廣台灣豬，說台灣豬會像松阪豬一樣受歡迎，這簡直是個大笑話，葉元之解釋，松阪豬的「松阪」並不是地名，而是指豬頰和下巴連接的部位，因為其美味程度與松阪牛齊驅而有此美名。

葉元之表示，蘇貞昌根本不懂豬，還要宣傳豬，就像文盲在宣傳文學的美好，讚嘆各朝代文學體裁的雋永；而在一旁陪同的陳吉仲也是個無良官員，近來豬肉價格上漲，陳竟稱「消費者絕對可以負擔得起」，這個發言真的是不知民間疾苦，請問陳吉仲可以代表全台灣人民嗎？你說負擔得起就是負擔得起？直呼這兩人根本就是現代版何不食肉糜的晉惠帝！

蘇貞昌的說法也讓網友笑翻了，直呼「黨說是松阪豬，牠就是松阪豬了」、「黨重新定義松阪豬」、「請食藥署為蘇重新定義松阪」、「要來做圖糾正了，原汁保重」、「連葉元之都能嘲笑騙神仔，這就菸粉力挺的最強霸氣院長」。

(中時新聞網)