高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日舉行，不同於過去的幾個被罷免人，黃捷這次有多位民進黨、無黨籍立委、議員出聲力挺，更表示將會參與罷免說明會，要正面迎擊罷免；對此，臉書粉專「Wetalk高雄」就表示，黃捷這種戰略根本就是「看不起高雄藍軍」。

該粉專發文表示，面對罷捷，民進黨近來傾巢而出，全力相挺黃捷，但一般而言，被罷免人面對罷免通常是「能冷就冷」，寧願挨打也不要對打炒熱選情，讓參與投票的人越少越好，最好不要有人出來投票，讓罷免因為總投票數太少而「流標」，但民進黨與黃捷所作所為卻完全不是這麼一回事。

為什麼黃捷以及民進黨三天兩頭就在開記者會，彷彿深怕民眾不知道她正在被罷免一樣？該粉專指出，因為他們根本就看不起高雄的藍軍！算準鳳山反對黃捷的民眾只會出一張嘴，不會出門投票，而自己的支持者則都是鐵票，呼之即來，所以他們打算炒熱罷免案，讓最後投票「反對罷免的票數比贊成的還多」，不僅保住黃捷，更要徹底的羞辱藍軍！

該粉專呼籲高雄民眾，不要讓民進黨以及黃捷看不起，2月6日一定要出來投票，讓黃捷知道，不適任的議員就是應該要被淘汰。

(中時新聞網)