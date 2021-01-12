「新歡和舊愛」理不清剪還亂！高雄1名李姓女子因不滿已分手的于姓前男友追討兩人過往生活用品，和現任古姓男友抱怨，古嫌替女友出氣，前晚竟夥同2名友人分持裝鋼珠的瓦斯槍，朝于男停在路邊的賓士車連開7槍，導致賓士「彈」痕累累，嫌犯事後搭小黃逃逸；警方調閱監視器追查，案發後20小時緝獲3嫌，並起出3把長短瓦斯槍，訊後送辦。

警方指出，該起槍擊案發生在前天深夜10點多，當時于姓男子（37歲）將賓士車停放在三民區河北2路1處民宅前，在屋內和友人聊天，3名歹徒分持瓦斯槍朝賓士車連開了7槍後，快步逃離現場，旋即在路邊攔了1輛計程車搭車離去。

于男賓士車停在三民區河北二路，無辜遭3煞開7槍，所幸無人受傷。（圖／讀者提供）

警方調查，于男聽到槍聲跑出屋外查看，發現車身被掃射，有多個彈痕報警，警方在現場發現鋼珠16枚、彈孔8發，案發後先找到搭載嫌犯的黃姓運匠，發現作案歹徒當時先在七賢二路搭車前往河北二路開槍，警方查出車主于男先前曾和20多歲的李姓前女友有衝突，以關係人約談李女到案。

警方查出，李女和于男原為男女朋友，數月前分手後，因不滿李男近日追討2人過往生活用品，曾和古姓男友（27歲）抱怨，警方於是調閱沿線監視器追查，發現古嫌替女友出氣，當晚和蔣姓（31歲）和李姓（25歲）友人分持瓦斯槍朝賓士車開槍洩憤。

警方起出3把長短瓦斯槍。（圖／讀者提供）

警方昨日傍晚追查出古嫌等3人下落，嫌犯一度在瑞豐夜市棄車逃往人群，警方先在明誠四路逮獲古嫌，另2嫌後來自動投案，警方共起出3把長短瓦斯槍，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《恐嚇》及《毀損》等罪嫌送辦。

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(中時新聞網)