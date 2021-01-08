混血女星Angelababy（簡稱：Baby）近日因不滿老公黃曉明與前女友李菲兒在節目上同台，遭網友起底昔日小三疑雲，憤怒寫下：「我認識黃曉明的時候，他告訴我他單身。」更因為在澄清文中，她冷淡地稱呼老公為「黃先生」，讓兩人離婚傳言再次瘋傳，也令Baby昨(7日)晚現身活動時，一舉一動備受外界關注。

「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。」

Baby昨晚與蔡徐坤現身活動，撞臉秦嵐。(取自微博)

Baby難得以褲裝現身，被指徹底黑化。(取自微博)

Baby在怒駁小三傳聞後，昨(7日)晚間「徹底黑化」，以一襲黑色勁裝小露纖腰的俐落打扮，與蔡徐坤同台出席活動。

大陸女星秦嵐曾與黃曉明有過一段情。(取自秦嵐微博)

Baby在台上絕口不提離婚傳言，敬業展現甜美笑容，向台下粉絲問候新年快樂。只是就有不少網友發現，Baby整個人看起來似乎狀態不太好，不僅笑容勉強還帶有些許憔悴，甚至還撞臉了黃曉明的前女友秦嵐，「感覺看起來沒有蔡徐坤精緻，是家事所累嗎」、「第一眼看出了秦嵐」、「你不說名字，我完全認不出來」、「不像她了」。

(中時新聞網)