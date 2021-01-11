儘管新冠疫情使出國逐夢更為困難，台灣足球好手還是要走出去！就讀於台灣體大二年級的阿美族後衛黃子銘，在教練趙榮瑞引薦下獲得葡甲勁旅科瓦彼達迪俱樂部邀請，可前去培訓至年底，爭取留在歐洲足壇的機會。趙榮瑞希望讓黃子銘特訓加強1個月，提升強度，預計3月再去葡萄牙報到。

「過去我們送很多好手出國測試，去過日本、葡萄牙，都沒有成功留下，主要是台灣練習的強度差國外太多。」趙榮瑞表示，強度不夠跟不上，去了反而打擊球員信心，因此他跟對方爭取時間較長的培訓機會，也希望用1個月提升黃子銘的強度，「不然沒成功，未來要再推薦就更難了。」

21歲的黃子銘來自花蓮吉安里漏部落，早在幼稚園就接觸足球，化仁國小一年級開始接受正式訓練，擁有180公分的好身材。他在花蓮高農原本踢中場，高二因球隊後衛不夠轉型客串，只是原本體型偏高瘦，踢後衛衝撞吃虧，升上台體後他努力重訓提升強度，成為備受期待的新生代後衛。

「一開始只是想練壯一點，身材不要瘦巴巴這樣，但發現在球場上很需要，所以就常常重訓。」黃子銘笑著說。趙榮瑞則說，黃子銘想出國踢球，晚上還去加做重訓，身材夠壯，平時訓練也不會敷衍了事，都是他推薦給葡方的主要原因。

2018年黃子銘隨花農赴土耳其移訓，豈料首戰扭傷右腳踝，後來免戰3個月之久。（資料照片／李弘斌攝）

出國踢球的確是黃子銘的夢想，高二時隨花農赴土耳其移訓，本想好好表現一番，豈料首場比賽就扭傷右踝，因韌帶撕裂傷免戰3個月之久。黃子銘說，幸好不用開刀，受傷讓他體認到身體強度的重要，也是幸運。原本覺得自己能力差太多，旅外夢想似乎愈來愈渺茫，沒想到這次還有機會挑戰。

黃子銘的台體學長趙明修此前也去過科瓦彼達迪測試，但時間較短只去了1個月，最後選擇回台踢全運會，目前效力於企甲聯賽的台中Futuro。趙明修表示，學弟這次的時間較長，自己當時碰過的狀況都跟他分析過，既然想清楚要去就做好準備。

科瓦彼達迪目前屬於葡萄牙次級聯賽，趙榮瑞表示其俱樂部龍總裁麾下有多支球隊，邀請函是2月1日至12月31日，對方說隨時都能過去，到年底看有沒有機會續留。黃子銘則說今年台體在大專聯賽有機會打入前2名，希望踢完4月初的總決賽再出發，還在評估適當的出發時間。

(中時 )