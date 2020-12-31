跨年夜就在今晚！中央氣象局表示，今(31)明(1)持續受寒流影響，今日白天至元旦清晨仍是這波寒流最冷的時間，提醒今晚參加跨年活動的民眾千萬要注意保暖，今晚本島最後日落位於台南安平、高雄旗津、屏東關山，均在傍晚5時25分；明天東半部第一道曙光將出現在蘭嶼東清，時間為清晨6時33分，本島則在鵝鑾鼻，時間為6時35分。

氣象局預報中心課長陳維良表示，今天依舊是寒流最冷的時間點，中部以北、東北部地區最低溫不到10度，東半部、嘉南地區約10度左右，高屏地區則可達10度以上，預計到周六白天才有明顯回溫跡象。

陳維良指出，跨年民眾十分關心今天傍晚的日落及元旦曙光，但是迎風面的北部、東半部地區雲量偏多，恐怕不是合適的觀賞地點，中南部地區的條件相對較好。

陳維良說，根據最新資料初估，周六、下周日(3)之後將轉為東北季風天氣型態，天氣將會回到寒流前一周的天氣型態，迎風面的北部、東北部、基隆北海岸將有出現較大雨勢機率，中南部地區仍維持晴朗。

根據氣象局公布2021年的日出日沒資料，台灣東半部第一道曙光將出現在蘭嶼東清，時間為清晨6時33分，本島最早日出則出現在屏東鵝鑾鼻，時間為6時35分。

而明天西半部最晚日落部分，最後日落將在太平島，時間為傍晚6時12分，本島則出現在台南安平、高雄旗津、屏東關山，均在傍晚5時25分，建議民眾可提早就位欣賞。

(中時 )