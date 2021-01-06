富邦金控公開收購日盛金控，在市場上引發諸多批評與猜測，金管會主委黃天牧6日提出五大回應，一是金管會是依循2018年公布的金控轉投資辦法，對合乎四大門檻的富邦金，同意其啟動公開收購，成功與否仍要看是否買得到逾50％的日盛金股份，及公平會是否同意，金管會並不是速速核准富邦金併日盛金。

二是持有日盛金24.5％的建群投資是不是陸資，金管會不會只聽片面之詞，黃天牧強調正在想辦法查2009年當時的金流，銀行局也在確認實質控制權人到底是誰，但在有確定證據「抓到」日盛金大股東有陸資前，必須依法行政，不能去限制股東投票權或應賣權。

三是外界指評金管會及富邦金在協助陸資解套，查到陸資後限期出售與現在待價而沽，獲利不同。黃天牧表示，兩岸人民關係條例就是規定，若查到陸資非合法投資國內企業，最高就是開罰2,500萬元，並沒有要求扣押不法所得，如大同案查獲陸資，要求限期在市場中賣出大同股票，該陸資的賣價也是比買價高，也是有賺，且當初卜蜂正大要接手建群投資股份時，外界只關心股東適格性，當時為何就不擔心正大是為陸資解套？

四是富邦金大股東蔡家對此併購案不出一毛錢，全是拿投資人、保戶的錢？黃天牧透露，富邦金公開收購成功後，將以帳上自有資金及一部分短期借款，先支應收購款項，但之後富邦金會辦理現增，償還借款，屆時富邦金大股東就會參與現增，無謂不拿出錢併購。

五是員工權益未獲保障，黃天牧表示，目前只是核准富邦金公開收購日盛金，成功與否都還未可知，之後若收購成功，台北富邦銀行要與日盛銀合併，富邦證券要與日盛證券合併時，會再送金管會審查，屆時保障員工權益絕對是金管會重點要求事項。

黃天牧強調，金管會主管的事項本來就涉及他人的錢興利益，坐這位置本來就要作好準備，歷任金管會主委及所有官員等對任何決策都是依法去作，是依法規規矩矩去作的，富邦金申請要併購日盛金，依法就是要求要公開收購，有透明的價格，且對大小股東一視同仁。

(工商 )