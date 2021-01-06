警方調查，該落海車輛的車頭前有撞擊痕跡，而港內邊緣石被車輛撞破。（張毓翎攝）

一名79歲王姓老翁被救起無呼吸心跳。（張毓翎攝）

附近監視器顯示，王男在10時09分、10時17分、10時59分曾開車經過事發地點。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

台南市白河區一名79歲王姓男子6日開車到嘉義縣布袋鎮第三漁港，不明原因車輛直行落海，被附近修理蚵棚的漁民目擊後趕緊報案，13時20分尋獲時已經呈現OHCA（無呼吸心跳），送醫急救30分鐘後仍宣告不治。王男兒子說，父親身體健朗、沒有經濟壓力，接獲噩耗後悲痛不解。

王男車輛落海時，一名漁民正在港邊修理蚵棚，據該名目擊者表示，王男駕駛休旅車直行左偏，衝落海裡。另附近監視器顯示，王男在10時09分、10時17分、10時59分曾開車經過事發地點。

警方調查，車頭前有撞擊痕跡，港內邊緣石被車輛撞破，研判車子為直行掉落海裡，另車上沒發現遺書、藥物。至於為何事故發生前，王男多次開車經過？警方表示，詳細事故原因將交由檢警調查中。

王姓老翁兒子說，父親沒有經濟壓力，也沒債務糾紛，身體非常健朗有在做農事，因喜歡吃海產，偶爾會到布袋買海產。今天上午近9時和父親聊天，心情看起來不錯，沒有任何異狀，接獲噩耗感到難以置信。

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