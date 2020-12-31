高雄12月份買賣移轉棟數開出超級亮眼成績，單月移轉棟達4,278棟，月增14.4％，年增40.1％，也是今年交易量的最高峰，今年第四季的建物買賣移轉棟數則達1萬1,241棟，年增25.5％，不僅大幅突破2016年以來，歷年同季交易紀錄，更是近5年來首度第四季交易量，衝破萬字大關，站上新高。

高雄12月份買賣移轉棟數4,278棟，月增14.4％，年增40.1％，分別由三民、楠梓、左營拿下前三名，三民區639棟居冠，楠梓區508棟，左營區506棟，而且前三名的行政區年增幅，均破5成以上，分別年增63.8％、77％、以及82％。

累計高雄全年總交易量為3萬8,270棟，已超越2019年的3萬7,250棟，年增幅為2.7％，如果以季做為單位，觀察高雄近5年第四季建物買賣移轉棟數，2020年第四季單季總棟數達1萬1,241棟，增幅約25.5％，不僅大幅突破2016年以來歷年同季交易紀錄，更是近5年來首度第四季交易量破萬字大關，站上新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐31日表示，2020年的房市走的是「非典型路線」，年初雖有疫情干擾，但台商回流市場資金豐沛，加上股市站上萬四，反而讓房市交易呈現不同以往的熱度。

她說，年底受政府限貸政策及最新三讀通過的地政三法，讓部份投資人轉為觀望，但，這些政策對剛性買盤影響性不大，反而更健全未來房市走向。

不過，根據營建署最新統計，高雄空屋率位居全台第二，顯見人口外移嚴重，且部分買盤為投資性置產，因此，張旭嵐指出，政策是否影響未來高雄整體交易量，尚有待觀察。

(工商 )