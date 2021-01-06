兆勁科技（2444）受惠於居家工作、遠距教學、線上娛樂及線上交流等宅經濟需求帶動下，挹注網通業務訂單出貨動能強勁，再加上半導體減薄再生晶圓設備已於109年9月完成交貨，推升12月合併營收2.3億元及去年第四季營收5.34億元，同創歷史新高。

兆勁6日公布12月營收達2.3億元，呈現雙成長，分別較去年11月及前年同期成長56.11％、及41.05％。兆勁表示，以往網通事業月平均貢獻落在8,000萬～1.1億元間，然去年拜宅經濟所賜，再加上去年第三季增設測試設備，提高自動化生產比例，帶動網通事業月平均貢獻拉升至1.4～1.5億元，是去年營收穩步攀升的原因之一。

另在半導體減薄再生晶圓技術方面也有所斬獲，兆勁指出，公司已順利輸出減薄再生晶圓設備給中國大陸兩家半導體客戶，且已於去年12月底前完成驗收訂單、認列營收。由於中國政府持續推動半導體自製率方向不變，帶動中國地區客戶對於再生晶圓需求熱絡，目前已出貨的兩家半導體廠商已將再生晶圓業務列入該公司營運重點，為讓半導體減薄再生晶圓能順利開展與實施，不排除未來會再與兆勁洽商半導體減薄再生晶圓設備技術合作的合約。

隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁樂看今年網通事業訂單需求仍可望保持暢旺，兆勁強調，今年亦會同步加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務的表現，藉以堆疊公司整體營運高成長動能。此外，也會透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發來開拓新客戶，以期整體營運獲利表現可以繳出更為亮麗成績。

(工商 )