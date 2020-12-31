英國一戶人家的花瓶閒置在閣樓長達82年之久，沒想到參與拍賣競標後竟然以136萬英鎊的高價賣出，而且還是被一名神秘的台灣買家透過電話競標買走！

根據英國《每日郵報》報導，這個高20英吋（50.8公分）的青瓷花瓶日前在拍賣會上成了最大黑馬，原本起標價被預估為450英鎊（約新台幣1.7萬元），沒想到最後竟以驚人的136萬英鎊（約新台幣5174萬）成交。

不願具名的賣家指出，祖先在1938年的拍賣會上收購了花瓶，雖然沒有透露確切金額，僅說是合理的價格，但仍被當作傳家寶放在家中閣樓，世代相傳，沒想到82年後拿出來競標，竟然吸引不少買家關注。

據悉該花瓶擁有罕見的雙龍手柄，加上瓶底印了象徵雍正時期的6字標記，顯示極大可能為1722年至1735年的作品，最後被一名神秘的台灣買家以電話競標的方式得手。

拍賣師菲利普·謝潑德（Philip Sheppard）表示，陶瓷的估價本身就有難度，但拍賣行的作用就是將花瓶帶給潛在買家，「隨著出價金額不斷上漲，直到花瓶被台灣買家收購為止，過程讓人激動」。