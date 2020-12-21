NVIDIA NGC軟體目錄上架AWS Marketplace，超過20個NVIDIA NGC軟體資源已可在AWS Marketplace中免費使用，以加速醫療保健、對話式AI、高效能運算、機器人技術、資料科學等領域的AI部署。

人工智慧（AI）正在改變所有產業，但是就像任何旅程一樣，第一步可能會是最重要的。為了協助企業踏出第一步，NVIDIA與Amazon Web Services（AWS）合作，將21款NVIDIA NGC軟體資源直接放在AWS Marketplace。客戶可以在AWS Marketplace中購買並立即開始使用在AWS上運行的軟體與服務。

NGC是可以在NVIDIA GPU雲端執行個體上運行且經過優化的軟體目錄，例如具有打破紀錄的NVIDIA A100Tensor Core GPU效能的Amazon EC2P4d執行個體。AWS的客戶可以免費部署此軟體以加速其AI部署。

從2017年就開始透過NVIDIA NGC目錄提供GPU優化的軟體。自那時起，業界對這些資源的需求就開始激增。現在已有超過25萬名不重複用戶下載了目錄中超過100萬個AI容器、預先訓練好的模型、應用程式框架、Helm圖表和其他機器學習資源。

AWS是第一家在其市場上提供NGC軟體目錄的雲端服務供應商。許多企業組織在進行新的部署時會先從雲端開始，因此讓資料科學家和開發人員可隨時取得NGC軟體可以協助企業紮根，他們可以直接在AWS的產業生態系中，借助NGC輕鬆地啟動新的AI專案。

Amazon Web Services的AWS Marketplace總監Chris Grusz表示，AWS和NVIDIA在加速運算領域已經合作超過十年，我們很高興在AWS Marketplace中提供NVIDIA NGC目錄。客戶現在可以在AWS Marketplace中使用NVIDIA NGC軟體，透過直接取得並部署這些專用的軟體資源，來簡化並加快其AI部署流程。

(工商 )