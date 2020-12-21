到了一年的尾聲，習慣性的年度回顧今年發生了什麼大小事，自己在人生的各個面向，面對了什麼課題、做了什麼選擇，或是改變了什麼。在執業的日子裡，隨著環境的改變，也能觀察到每年中心來協助改善的議題也有所變化，因此，統計出今年最多求診的前三大困擾有哪些：

1.無性婚姻

並不是沒有性生活才能稱得上是無性婚姻，而是一年內做愛次數在十次以下就算是了。

造成無性婚姻的原因非常錯綜複雜，除了可能是一方對於性的觀感和態度比較負面，需求不高之外。在臨床的經驗裡，會發現和伴侶在歷經角色的轉換，像是從情侶升格為夫妻，成為爸媽，責任增加，過程中身心都面臨許多挑戰與煎熬，加上生活上的摩擦、情緒的累積，平時沒有交流，加總起來就會是一堆的引爆彈，而最常被拿出來吵的導火線，就是性這件事了。

2.延遲射精

很多男性可能會想說，做愛至少三十分鐘起跳是標準，於是想方設法希望能夠越久越好，代表自己能力很棒。然而近幾年來，聽到案主前來協助時表示「我都射不出來」、「做愛做太久最後軟掉」……的案例有增加的趨勢。嚴重的是無法在陰道內射精而影響受孕，次者多是伴侶抱怨「為什麼他無法射精，是因為我不夠有魅力嗎?」、「做好久，做到很不舒服」等等，男方覺得自己也不願意如此，而女方也懷疑起自己，於是兩方在心境的拉扯之下，終究影響到感情，甚至鬧分手。

如果你發現自己或伴侶有做太久做不出來的情形，別緊張。雖然延遲射精可分為心理性和生理性，但在我們中心裡，多是心理影響的，如感覺不集中、情緒干擾、工作壓力等，所以可以先諮詢，情況並沒有想像中的可怕。

3.不懂得如何做愛

很意外，第三名竟然不是早洩或是陽痿這類性功能障礙。

確實許多人一開始前來求助的原因可能和性功能有關，可是在細談之後，竟然是不懂得如何做愛，導致有許多的狀況。

我們對男性的人設是做愛是不需要學習的，只要上了床，一切自動導航。怎麼親吻、調情、如何把陰莖放入陰道、性愛的體位怎麼喬、律動怎樣才能動得順暢……，這樣詳列出來，想必許多男性的讀者一定都心有戚戚焉，想說一句：「男人真命苦呀!」。

假使經驗不豐富，或是和伴侶在性行為過程中總是有很多讓人哭笑不得的窘境，建議你們可以先提出來互相討論，一起找出改善的方法，讓愛做得更順暢。

執業幾年來，每年的議題總是在變化，我發現由於現在網路發達，資訊量爆炸，社群媒體的發達，「關係」的議題紛紛浮上檯面，雖然在爭吵的時候，性總是最常被拿出來吵的事，但反過來說，我們也能從性中，平時就觀照自己的需求、觀察和伴侶之間的互動，讓感情保持熱度。

作者簡介/「性福導師」以提升性福新生活品質為理念，受邀成為眾多平台的專欄作家，將性健康、教育及性保健等等的性福哲學分享出去，致力推動性福人生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)