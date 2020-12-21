彰化員林「阿寶坑掩埋場」，今年9月因沼氣自燃，連續悶燒5天，散發大量濃煙，讓靠近垃圾場周邊的芬園鄉同安村、大竹村、中崙村等村民首當其衝，還集結上百村民到員林公所抗議，員林市長游振雄也允諾，將設置沼氣引流管，來減少自然可能，21日立委黃秀芳、陳素月，芬園鄉長林世明，員林公所代表等人，前往勘查改善狀況。

勘查現場有民眾憤怒表示，垃圾場沼氣排放味道瀰漫，真的很臭，立委黃秀芳跳出來緩頰，表示，要從根本解決問提，才能嚴防掩埋場不再發生悶燒，為了埋設管線，必須將掩埋在地底的垃圾挖開，才有辦法施工，味道是無法避免的，希望民眾體諒這段過渡期，讓附近鄉親友能有安全健康的生活環境。

勘查現場有民眾憤怒表示，垃圾場沼氣排放味道瀰漫，真的很臭，立委黃秀芳跳出來緩頰，希望民眾體諒這段過渡期，讓附近鄉親友能有安全健康的生活環境。(吳建輝攝)

公所向縣府及環保署申請補助計畫200萬元，包括埋設沼氣管、具遠端功能監視錄影設備，消防蓄水桶、加壓揚水機等。(吳建輝攝)

目前工程正如火如荼進行，怪手全力開挖，由於地底沼氣溫度高，工作人員不斷灑水降溫。(吳建輝攝)

員林阿寶坑垃圾掩埋場整備計畫，公所向縣府申請補助計畫200萬元，包括埋設沼氣管、具遠端功能監視錄影設備，消防蓄水桶、加壓揚水機等，還有覆土工程以及周邊綠化，目前沼氣管埋設工程正在進行，預計23日完工，接下來著手進行覆土工程，預計明年初可完成。

員林市公所清潔隊隊長黃吉城表示，受災掩埋場面積達3000平方公尺，將埋設35支沼氣排放管，依地形不同，深度達5至7公尺，能有效排放地底沼氣，預防高溫所產生自燃現象，待管線埋設完成，會覆蓋15至25公分土穰，接著植生植物，達到自然復育狀態。

(中時 )