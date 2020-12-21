雲林縣肉品市場爭取整建升級，打造國際標準畜產冷鏈物流園區。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善為了將雲林肉品市場打造成符合國際標準的現代化畜產冷鏈物流園區，今年自行辦理「雲林肉品市場整體改造規畫」，總經費預計19億4400餘萬元，目前計畫書已送交農委會，希望中央給予支持，讓台灣豬肉產業與國際接軌，同時在萊豬進口後增加國產豬競爭力。

雲林縣養豬頭數達156萬為全國最多，但縣內僅有5家豬屠宰場，養豬戶需將待售豬隻外運屠宰，增加運輸及防疫風險。雲林縣肉品市場肩負肉品批發任務，未來因應萊豬進口，為幫助國內養豬產業轉型升級，屠宰場的現代化是重要環節。

張麗善21日在雲林肉品市場表示，縣府因應口蹄疫拔針，去年即自籌經費辦理「雲林肉品市場整體改造規畫」，希望超前部署，讓雲林縣肉品市場轉型成具屠體評級、符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線。

肉品市場總經理黃加安說明，雲林縣肉品市場於1978年營運迄今，每天進出豬隻約2000頭，占全國1成左右，雲林縣位於台灣西部中間點，以雲林肉品市場作為中央未來屠體評級及新式屠宰場，是最適當的點位。

立委劉建國表示中央支持雲林肉品市場改造計畫，此案與百億養豬基金的數個計畫一併送至農委會，他會持續與陳吉仲主委溝通，以最快的速度來協助此計畫。

現場豬農張佑誠認為，台灣未來勢必要與國際接軌，進口豬肉在所難免，因此提升台灣豬肉品質是當務之急，希望能在2年內打造符合國際標準的畜產冷鏈物流園區，台灣豬肉產業才能永續經營。

(中時 )