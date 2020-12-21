國際清算銀行（BIS）公布最新統計，11月份人民幣實質有效匯率指數升0.33％至126.13，創33個月新高，這也是連續五個月回升，10月修正後為升0.68％。不過根據中國外匯交易中心公布的人民幣匯率BIS指數，12月至今的人民幣匯價已然下跌，接下來預期BIS人民幣有效匯率也將調整。

路透報導，BIS資料顯示，11月人民幣名目有效匯率指數升0.92％至119.73，創29個月新高，10月修正後為升1％。國際清算銀行在公布最新統計時，會對歷史數據進行修正。

根據BIS公布的資料統計，2020年人民幣實質有效匯率累計漲3.18％，名目有效匯率則累計漲4.65％；2019年人民幣實質有效匯率累計升0.95％，而名目有效匯率累計跌1.5％。2018年實質和名目有效匯率分別下跌0.86％和下跌0.92％。

實質有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名目有效匯率剔除通膨之後即為實質有效匯率，實質有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值；名目匯率降幅小於實質匯率，表明當前的整體通膨水準要低於可比較的國家的通膨水準。

值得注意的是，大陸11月CPI和PPI資料出現罕見的「雙通縮」，受高基期和食品價格拖累，CPI年增率意外轉跌，11年來首次跌入負值，PPI則繼續修復，跌幅明顯收窄並創八個月高點，兩者雖同負但走勢分道揚鑣，分析人士預計短期內仍會呈現CPI向下PPI往上之勢。

中國外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數11月升0.47％至99.47，上月為上升0.86％。

(工商 )