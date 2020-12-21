中歐投資協定談判進入最後階段，北京已放出樂觀訊息，雙方有望在2020年年底前完成談判。但是港媒報導稱，北京拒絕在勞工權利等人權問題上讓步，成為中歐投資協議最後的障礙。

香港《南華早報》報導稱，北京近日放出中歐投資協議談判可望完成的消息，在這項被被視為具有里程碑意義的投資協議中，北京稱聲對歐盟做出了多項讓步，但在事關成敗的勞工權利問題上，大陸堅決拒絕讓步。報導稱，這有可能會導致中歐投資協定談判脫軌。

《多維新聞》指出，歐盟官員表示，大陸拒絕批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動的標準，將使歐洲議會在政治上難以投票支持中國。而歐洲議會的支持對該協定的生效至關重要。

歐洲議會議員格盧克斯曼（Raphael Glucksmann）說，這份協定的政治信號是災難性的，他將積極組織反對這項協定。一位瞭解歐盟運作的消息人士表示，勞工權利在中國是一個棘手問題，中國如果不在國際勞工組織標準方面做出適當承諾，協定獲得通過將是極其困難的。

報導稱，歐盟委員會上周告訴歐盟27個成員國，它在政治原則上已決定接受這份協定。因為中國在電信、金融服務和電動汽車等領域，為歐洲企業獲得市場准入做出充分讓步。但歐盟委員會很快發現，中國並未承諾遵守國際勞工組織標準，歐洲的中國問題智庫公開批評歐盟的做法。

外交消息人士表示，他們相信歐盟和中國可能在2020年年底前達成協定，但目前仍不清楚中國是否在遵守國際勞工標準上做出讓步。

報導說，布魯塞爾和北京的談判人員在市場准入方面取得突破，可能會在21日的談判中達成協議。日前的談判中，中方代表劉鶴提出一個好到令人驚訝的提議，但是在布魯塞爾關心的禁止強迫勞動承諾方面，中方並不同意。雖然如此，歐盟還是決定讓談判進入最後階段，再來敲定相關條款。

中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。今年中歐領導人則進一步確認加快談判，以期年內達成協議。中共國家主席習近平在與歐盟領導人會晤後曾表示，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，各國首先應該做好自己的事情，相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。

(中時新聞網)