香港基督教聯合醫院爆發新冠肺炎群聚感染；光26日便新增12例確診病例(8名為住院病人、4名為醫護人員)，迄今總計共15人確診(11名病人與4名醫護人員)。初步分析，爆發群聚感染的原因，乃是1名84歲的糖尿病患者為「超級傳播者」，光其1人就感染10名病患與4名職員。

據港媒報導，由於該名糖尿病病患須用胃部喉管進食，醫護人員每日為其清潔口腔時，因護目鏡數量不足而沒有配戴，恐因此感染。港大講座教授袁國勇認為，雖然醫護人員與病人近距離接觸要戴護目鏡，但所有醫護人員都要戴的話，數量恐怕不足而難以落實。

袁國勇指出，其表示，這次感染多人的患者，其入院時第一次檢測為陰性；隨著住院時數拉長，病毒載量也高升，高病毒量最後經由空氣傳染他人。令人憂心的是，院內多癌末患者，抵抗力極差，較容易受到感染並造成群聚感染之勢惡化。

此外，九龍東社區老齡化問題嚴重，超級傳播者的人數恐隨之攀升。若真的有超級傳播者出現於社區，疫情後果不堪設想。

醫管局總行政經理劉家獻表示，感染的11名病人與4名醫護人員，年紀為20歲至92歲，全都是女病人。聯合醫院指出，目前已為全院140名醫護人員進行篩檢，之後會再次測試。袁國勇則表示，如果住院患者的肺感染未獲改善，將進行第二次新冠病毒測試。

(中時新聞網)